Gru si sposta apposta per oscurare l’uomo che prende il sole

ROMA – Un uomo che cerca di prendere il sole disteso sul prato di un’aiuola viene disturbato da un adetto alla gru che, da molti metri più in alto, sposta la gru non appena l’uomo in basso si muove.

L’addetto alla manovra della gru sposta il braccio della macchina di quel tanto che basta a oscurare il sole evitando in questo modo che si abbronzi.

La scena è stata ripresa in un luogo non precisato e poi condivisa su Twitter.

Da qui il salto su YouTube è stato breve.

Il filmato è stato visto più di due milioni di volte.

Gru si spezza mentre sta sollevando un aereo

Una gru che sta sollevando un aereo Air India che pesa circa 70 tonnellate, si spezza improvvisamente provocando la caduta a terra del velivolo.

L’incredibile incidente si è verificato in India bnel 2016: l’aereo doveva essere trasportato dall’aeroporto Begumpet della città di Hyderabad a una scuola di formazione per piloti.

Nel bel mezzo delle operazioni l’aereo è caduto sul muro di un edificio privato davanti a molte persone che, spaventate, si sono allontanate di corsa.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito (fonte: Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).