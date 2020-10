Blitz dice

Ronaldo e il tampone, Grimilde e lo specchio: dimmi tampone che gioco o ti rompo. Grimilde comandava allo specchio di dichiarala la più bella del reame. Altrimenti… Ronaldo per cui è sbagliato e storto ciò che non ti dà piacere e ragione. Vero leader per petti gonfi e menti sgonfie.