MILANO – Il dirigente del Milan Paolo Maldini e la conduttrice televisiva Ilaria D’Amico sono stati ospiti dell’ultima puntata di “Che tempo che fa”.

Entrambi hanno parlato della possibile ripresa del campionato di calcio, la D’Amico ha anche svelato la sua fede calcistica…

Ilaria D’Amico non tifa Juventus ma Lazio.

A svelarlo è lei stessa nel corso dell’ultima puntata del programma tv Rai “Che tempo che fa”.

“Juventina perchè sto con Buffon? Molti lo pensano, ma io coltivo ancora simpatie per la squadra biancoceleste.

Quella della Lazio è una storia meravigliosa e sono felice che ci sia un campionato così aperto“.

“Secondo me la Serie A deve ripartire, per via dei tanti interessi in gioco e perché è un’azienda troppo importante che muove anche molto denaro“ (fonte www.raiplay.it).