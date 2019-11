ROMA – “Consentire che si possa destinare il proprio 5 per mille del reddito, oltre alle ong che vanno in giro a soccorrere i migranti in mare, anche per il fondo rimpatri”.

E’ una novità come l’ha definita la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, in una conferenza stampa al Senato che si è tenuta ieri, giovedì 21 novembre, prevista negli oltre 500 emendamenti proposti da FdI alla manovra.

Sul fronte dell’immigrazione, anche la proposta di equiparare il contributo per gli immigranti irregolari che chiedono protezione in Italia a quello previsto per i pensionati sociali. “E’ di 480 euro, ci chiediamo perché per gli immigrati ne servano più del doppio”, ha aggiunto.

Spiega la Meloni che “i fondi sono destinati per riportare gli immigrati in casa loro. Oggi i soldi del 5 per 1000 sono per le Ong che girano per il Mediterraneo, io penso che sia giusto dare la possibilità agli italiani investire anche le risorse dello Stato per fare un percorso diametralmente opposto. Su tema immigrati abbiamo presentato un altro emendamento, inerente ad una battaglia storica di Fratelli d’Italia, che è il principio su cui il Paese non può spedere su di un immigrato più di quanto spende per un pensionato italiano”.

Fonte: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev, Ansa