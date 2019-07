NUORO – Ha provocato danni ingenti alle aziende agricole e la morte di decine di animali il vasto incendio scoppiato ieri sera, 28 luglio, nel Nuorese, vicino a Siniscola. Bruciati circa 600 ettari. Lo segnala Coldiretti della Sardegna centrale che parla di “disastro ambientale oltre che economico”, in base alle prime informazioni provvisorie raccolte dagli associati del posto. “Animali, pascoli, strutture, fienili, trattori e altre attrezzature sono state trasformate in cenere dalle alte fiamme alimentate dal forte vento”, denuncia l’organizzazione di categoria. “Tra le colture coinvolte anche la pompia, l’agrume raro tipico del Siniscolese”.

“Gli allevatori come sempre hanno messo a repentaglio la propria incolumità per mettere in salvo il bestiame”, riferisce il presidente di Coldiretti Nuoro Ogliastra Leonardo Salis, “ma nulla si è potuto contro la violenza di questo rogo che ha devastato diversi ettari di terra, colture, provviste e tutto ciò che ha trovato davanti. Un’ennesima pesante perdita per le aziende agricole che, nonostante il pronto intervento delle squadre antincendio, si ritrovano impotenti davanti alla perdite del proprio lavoro”.

Salis sollecita una pronta ricognizione dei danni e un eventuale ristoro per le perdite subite da agricoltori e allevatori. Inoltre, occorre un intervento immediato “per garantire subito acqua e corrente elettrica fondamentali in questi giorni caldi per animali e piante”.

“Quella degli incendi è una piaga per tutta la Sardegna, una danno incredibile e non solo economico che ci colpisce tutti”, ricorda il direttore di Coldiretti Nuoro Ogliastra Alessandro Serra. “Quello di ieri ha anche un altro valore e significato perché è caduto nell’anniversario della tragedia di Curraggia a Tempio del lontano 28 luglio 1983, quando il fuoco provocò 9 morti e 15 feriti”. La più grave tragedia provocata dal fuoco in Sardegna, ricordata proprio ieri, giornata che la Regione Sardegna, con una legge del 2011, ha dedicato alle vittime degli incendi. (fonti AGI – Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)