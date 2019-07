GENOVA – Attimi di paura questa mattina, 18 luglio, in località Isolabuona, cittadina a nord di Genova, per l’incendio divampato in una ditta di lavaggio cisterne adiacente all’autostrada A7, la Interporto Ronchese Srl. Ancora da chiarire le cause.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e personale di Autostrade, ed è stata disposta la chiusura per qualche ora dell’autostrada nel tratto compreso tra Busalla e Ronco Scrivia, in entrambe le direzioni. Non risultano feriti. Le cisterne erano state lasciate in un capannone isolato rispetto al resto dell’impianto. I vigili del fuoco stanno ultimando la messa in sicurezza dell’area. (fonte SECOLO XIX – fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)