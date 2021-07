Italia-Inghilterra, Sergio Mattarella soffre e poi esulta in tribuna. Sui social il paragone con Pertini VIDEO

Prima la sofferenza, poi la gioia finale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, come Sandro Pertini nel 1982 e come Giorgio Napolitano nel 2006, ha seguito, sofferto e poi gioito a con i calciatori azzurri. Un po’ come tutti gli italiani.

Italia-Inghilterra, Sergio Mattarella: “Grande riconoscenza a Mancini e ai nostri giocatori”

“Grande riconoscenza a Mancini e ai nostri giocatori, hanno ben rappresentato l’Italia e reso onore allo sport”, ha commentato a fine partita il presidente della Repubblica. L’immagine dell’esultanza del Capo dello Stato, quelle braccia in aria e quel sorriso felice, resteranno, questo è certo, tra gli scatti storici di questa finale inglese.

Un’esultanza, quella del presidente Mattarella, che non è passata inosservata sui social. “Sembra un hooligan in giacca e cravatta”, scherza un fan. Ha chiaramente detto ‘Daje’!”, scrive qualcuno. “Mattarella esulta come Pertini”, chiosa un altro.

Italia-Inghilterra, la premiazione al Quirinale

Al termine delle premiazioni anche Fabio Capello sale in tribuna per salutare il Capo dello Stato: “Grande Presidente, grazie di essere qui”. E lunedì pomeriggio tutti al Quirinale. Mattarella, come Sandro Pertini e come Giorgio Napolitano prima di lui, accoglierà gli Azzurri per festeggiare, pur con le cautele imposte dalla pandemia, la vittoria dei campionati Europei. Per molti, una metafora della rinascita, di certo una gioia insperata per tutto il Paese.

(Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)