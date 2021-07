Italia in ginocchio prima della finale contro l’Inghilterra, Salvini ironico: “Spero di farlo, ma a fine partita…” VIDEO

Nella finale di Euro 2020, prima dell’inizio del match contro l’Inghilterra, l’Italia tornerà a inginocchiarsi. La scelta, come accaduto contro il Belgio, è stata presa in segno di solidarietà con gli avversari che da inizio torneo hanno aderito alla forma simbolica di protesta del movimento antirazzista “Black Lives Matter”.

Italia in ginocchio, i precedenti a Euro 2020

La decisione degli azzurri è stata accompagnata dalle polemiche, nate dal fatto che, contro il Galles solamente mezza squadra s’inginocchiò insieme agli avversari. Chiellini promosse un dibattito interno, che portò a questo compromesso. I calciatori della Nazionale si sono inginocchiati contro il Belgio, mentre non l’hanno fatto con Austria e Spagna, estranee all’iniziativa. Questa volta azzurri e inglesi si uniranno nel gesto.

Italia in ginocchio prima della finale, Salvini critica gesto

Un gesto che però viene criticato da Matteo Salvini, alla vigilia della finale di Wembley. Il leader della Lega, intervenuto a Lido di Camaiore (Lucca), ai gazebo per la raccolta firme per i referendum sulla giustizia, ha voluto esprimere così il suo dissenso verso questa iniziativa: “Domani spero di inginocchiarmi non prima, come vorrebbe qualcuno, ma alla fine della partita. Speriamo di portarla a casa”. (fonte video Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)