Iva Zanicchi è stata dimessa dall’ospedale dove si trovava ricoverata per il Covid: ad annunciarlo è stato Cristiano Malgioglio, che ha anticipato la cantante.

Iva Zanicchi è guarita dal Covid e pubblica un video su Instagram dall’ospedale di Vimercate, dove era ricoverata, per ringraziare medici e infermieri che l’hanno curata: “Sono uscita dall’ospedale, vado a casa. Volevo ringraziare loro, perché non sono solo eroi, sono PROFESSIONISTI. Fanno dei grandi sacrifici e non si fermano MAI! Vi auguro ogni bene!!!! E grazie anche a tutti voi per i bellissimi messaggi che ho ricevuto in questi giorni. Fate attenzione, un bacio”.

Ad anticipare la bella notizia era stato Cristiano Malgioglio, grande amico della cantante: “La nostra grande Iva Zanicchi è tornata a casa”, ha scritto. È stato lui il primo a rilanciare la notizia tramite il suo profilo Instagram, dove ha pubblicato uno scatto che lo ritrae insieme alla Zanicchi e a Barbara d’Urso durante una puntata del Grande Fratello, del quale i due cantanti erano opinionisti.

Non è chiaro se Iva Zanicchi si sia negativizzata o se debba continuare l’isolamento presso il suo domicilio, quel che è importante è che le sue condizioni di salute siano migliorate. (Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)