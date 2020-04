ROMA – Jacopo è il 19enne chitarrista che, dopo aver suonato Ennio Morricone dalla sua terrazza di piazza Navona a Roma, era finito a suonare anche al Campidoglio su invito della sindaca Virginia Raggi.

Jacopo ora suona Vasco Rossi e il cantante di Zocca apprezza dopo aver notato il video di Jacopo su Facebook.

Questo il commento del cantante: “Complimenti al giovane chitarrista con la vista mozzafiato su Piazza Navona. Molto suggestiva”.

Jacopo sul suo post aveva scritto: “Vasco Rossi è uno di quegli artisti che può piacere o non piacere, ma che non si può ignorare”.

E Vasco Rossi, in questo momento in cui medici e infermieri sono alle prese con la pandemia, è stato fonte di ispirazione per un infermiere di Rivoli in provincia di Torino.

Mirko, questo il nome dell’operatore sanitario, ha mostrato la sua preparazione in vista del turno del reparto Covid sulle note di Rossi.

“Dedicato a tutti i colleghi che stanno per iniziare e a quelli che stanno per finire, a chi si sta bardando tra mille pensieri, a chi si sta togliendo la mascherina maledetta… e come dice il Blasco: domani arriverà lo stesso anche se questa notte un senso non ce l’ha” ha scritto Mirko nell’accompagnare il filmato.

Le immagini, che scorrono sulle note di Vasco Rossi, sono poi state condivise da migliaia di utenti e commentate da tante persone. "Grazie" è stata la parola più usata nei commenti