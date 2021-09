Khaby Lame sul red carpet del Festival di Venezia VIDEO E’ il tiktoker più seguito d’Europa

Khaby Lame sul red carpet del Festival di Venezia. Lui è l’influencer più seguito su TikTok. Più seguito in Europa, e anche in Italia. Così famoso da aver scalzato dal primo gradino del podio nientemeno che sua socialità Chiara Ferragni.

Khaby Lame sul red carpet del Festival di Venezia

Sul red carpet di Venezia 78, nella quinta giornata del festival, è arrivato anche il blogger italiano di origine senegalese, Khaby Lame. Cioè il tiktoker più seguito in Europa e il secondo al mondo a raggiungere 100 milioni di follower.

21 anni, cresciuto con la famiglia vicino Chivasso, in provincia di Torino, dove è tuttora residente, è diventato famoso per la sua ironia dimostrata in video comici in cui prende in giro azioni complicate che lui replica in modo semplice accompagnandole da una mimica proverbiale.

A Venezia anche il nude look di Salome Dewaels

Anche sul tappeto rosso del Palazzo del cinema ha fatto le sue facce simpatiche rivolto ai fotografi. Sullo stesso red carpet, quello di Illusioni Perdute di Xavier Giannoli, ha colpito il nude look della attrice belga Salome Dewaels tra le protagoniste del film con un abito con la parte superiore trasparente sul seno.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev