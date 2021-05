La Spezia, il video del crollo del ponte levatoio della Darsena di Pagliari durante la chiusura

Paura in porto a La Spezia dove il ponte Pagliari, struttura mobile di accesso in Darsena è crollato. Non ci sono feriti e le indagini sono in corso.

Il video del crollo del ponte levatoio della Darsena di Pagliari a La Spezia

Questa mattina, 12 maggio, durante una manovra di chiusura del ponte, la struttura è crollata. Non è crollata la parte in muratura di cemento, ma collassata la parte mobile, quella che si apre e si chiude per far passare le barche. Il ponte levatoio, che si trova nella zona dei cantieri nautici e navali, permette l’uscita o l’ingresso di imbarcazioni dalla darsena.

I tecnici dell’Autorità portuale della Spezia e il magistrato di turno hanno eseguito un primo sopralluogo nei pressi del ponte crollato. Dai primi accertamenti è emerso che potrebbe essere stato un problema idraulico al momento della chiusura del ponte levatoio a provocarne la caduta. Sui tempi del ripristino al momento non ci sono indicazioni.

Le cause del crollo del ponte levatoio a La Spezia

Il ponte mobile sembra essere collassato “per il cedimento di un pistone del meccanismo di apertura e chiusura della stesso. Dopo il passaggio di una barca, mentre si stava richiudendo, un ingranaggio del movimento avrebbe ceduto, facendo collassare la struttura”, spiega il presidente della Liguria, Giovanni Toti.

“Il crollo del ponte non comporta problemi al traffico cittadino, stando a quanto mi ha spiegato il sindaco di La Spezia, Pierluigi Peracchini, dal momento che le auto passano in una via adiacente e parallela – ha detto il governatore – Attendiamo le verifiche e le indagini che ci dovranno dire cosa non ha funzionato nel meccanismo che garantiva mobilità al ponte”.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.