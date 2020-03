Laura Pausini e Tiziano Ferro, su Instagram cantano “Non me lo so spiegare”

ROMA – Tiziano Ferro e Laura Pausini hanno mantenuto la loro promessa ed hanno cantato a distanza e in diretta Instagram il brano “Non me lo so spiegare”. Il duetto è avvenuto il 17 marzo alle ore 17. Il live è stato divertente ed emozionante: il collegamento in streaming ha emozionato e divertito ed è stato visto in contemporanea da 40mila persone che per un momento si sono dimenticati dell‘emergenza coronavirus.

I due artisti, prima di cantare hanno chiacchierato. Momenti seri e spunti di riflessione: poi all’improvviso hanno intonato una delle canzioni cult di Tiziano Ferro “Non me lo so spiegare” in modo impeccabile. Pausini, sul finale, ha regalato ai 40mila fan un acuto. Alle 18 è stata poi la volta di Emma Marrone e a fedez, come sempre su Instagram.

Continua intanto l’iniziativa #IoSuonoDaCasa, con tantissimi cantanti che hanno deciso di esibirsi da casa raccogliendo, allo stesso tempo, fondi tramite il numero 45527 dell’Associazione Nazionale Cantanti Italiani.

Dopo i tantisssimi artisti che si sono esibiti nei giorni scorsi, ecco il calendario da oggi, giovedì 19 marzo, fino a domenica 22 marzo:

Giovedì 19 marzo:

ore 14 – Erica Taci;

ore 18 – Costanza;

ore 18 – Andrea Lelli;

ore 18.30 – Francesco Renga;

ore 19 – Matthew S;

ore 20:30 – Out of Beat.

Venerdì 20 marzo:

ore 12 – Daniela Mastrandrea;

ore 16.30 – Alessandra Amoroso con Emma;

ore 17 – Diana Tejera;

ore 18 – Molla;

ore 18 – Enzo Beccia;

ore 18 – Zucchero;

ore 18.30 – Camilla Fascina;

ore 21.30 – Foma Fomic

Sabato 21 marzo:

ore 17.30 – Camille Cabaltera;

ore 18 – Mauro Tummolo;

ore 20.30 – Debora Vezzani

Domenica 22 marzo:

ore 18 – Francesco Carrer;

ore 20 – Modà;

ore 20.30 – Camilla Fascina

Fonte: Instagram, Radio 105, Leggo, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev