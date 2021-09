Letta canta De Gregori: “Vaccinarsi è coraggio e altruismo, come nella canzone” VIDEO

“Vaccinarsi è coraggio e altruismo, come nella canzone”. Enrico Letta canta “La leva calcistica della classe ’68” di De Gregori ai microfoni di Radio Rock per la campagna “Il vaccino è rock”.

Radio Rock e la campagna “Vaccinarsi è rock”

Radio Rock 106.6 prosegue la sua speciale kermesse canora, intitolata ‘Vaccinarsi è rock’ che coinvolge vari personaggi per sensibilizzare le persone a vaccinarsi. Così, dopo il sottosegretario Pierpaolo Sileri, Matteo Bassetti, Fabrizio Pregliasco e Andrea Crisanti, è stato Enrico Letta a cadere tra le grinfie del karaoke reporter Dejan Cetnikovic. Sul terrazzo del Nazareno, celebre sede romana del Partito democratico, Enrico Letta ha intonato un evergreen della musica italiana: La leva calcistica del ‘68 di Francesco De Gregori.

Il brano è funto anche da pretesto per incoraggiare alla vaccinazione: “Vaccinarsi vuol dire non pensare solo a se stessi ma anche agli altri!”

Enrico Letta contro Salvini

“La destra – ha detto Enrico Letta a SkyTg24 – sta sbagliando tutto a livello nazionale con Salvini e Meloni. Salvini insegue la Meloni, si mette all’opposizione di fatto, il governo non lo segue e fa bene a non seguirlo con le scelte giuste che sta facendo sul green pass, che noi sosteniamo con determinazione. La Lega stessa non segue Salvini e credo che questo sia utile e importante per tutti noi. Siamo al governo con Draghi per fare le cose che servono agli italiani, dopodiché ho sempre detto che per quanto ci riguarda quello che conta è fare uscire l’Italia dalla pandemia e ripartire. Draghi sta facendo questo e lo sta facendo senza ascoltare le posizioni e le proposte di Salvini ed è il motivo per cui le cose stanno andando bene. Salvini, su questi temi, è totalmente irrilevante sull’agenda di governo. Quello che lui dice non si fa e credo che questo sia il motivo per cui le cose stanno, lentamente ma gradualmente e progressivamente, andando bene”. (Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)