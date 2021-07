Libero De Rienzo, il video che inviò a sostegno di Procida come Capitale della Cultura del 2022

Libero De Rienzo è morto improvvisamente a 44 anni stroncato da un infarto nella sua casa di Roma. Eccolo in un messaggio inviato in occasione della nomina di Procida come “Capitale della Cultura del 2022”.

Aggiornamento ore 13:15.

Morte Libero De Rienzo, il ricordo del sindaco di Procida

“È una di quelle notizie che lasciano senza parole e con una tristezza profonda e cupa – ha scritto su Facebook il sindaco di Procida Raimondo Ambrosino er ricordare l’attore e sceneggiatore napoletano -. Libero De Rienzo non c’è più. Ho davanti agli occhi le mille scene in cui lo ricordo in giro per l’isola con quello stesso atteggiamento spensierato di tutti i concittadini. Con la grande confidenza e serenità di chi fa parte della comunità. Memorabili i momenti in cui lui ci aiutò a ridare vita al Carcere, contribuendo a riempire di nuovo quel Palazzo di umanità. Oppure quando insieme a noi si batteva come un leone per difendere il nostro piccolo Pronto Soccorso. Non ho parole per esprimere tutto il mio grande dispiacere, a Marcella e a tutta la famiglia giunga l’abbraccio forte di Procida”. (Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)