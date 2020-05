Licia Ronzulli (Forza Italia) regala paletta e secchiello al ministro Franceschini in Senato

ROMA – La senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli consegna paletta e secchiello al ministro del Turismo Dario Franceschini nell’Aula del Senato.

La Ronzulli ha spiegato così il suo gesto: “Paletta e secchiello consegnati al ministro del Turismo per ricordargli la paradossale situazione in cui si trovano i nostri imprenditori balneari, da un lato costretti per legge ad aprire il 15 maggio, dall’altro obbligati a restare chiusi dai decreti dello stesso Governo. Siamo alla follia pura!”

Segue il comunicato con cui vengono esposte le motivazioni del gesto:

“Mentre il ministro Franceschini e tutto il governo ancora pensano e ragionano sul da farsi, il settore turistico ha già la certezza di trovarsi dinanzi a una stagione estiva che quest’anno non partirà e metterà a rischio la sopravvivenza di migliaia di aziende e attività del settore”.

“C’è poco da pensare, l’emergenza non consentirà a queste attività di ripartire e non c’è alternativa a dichiarare lo stato di crisi del settore prevedendo finanziamenti a fondo perduto e la cancellazione o almeno il rinvio di Imu e Tari per provare a impedire il fallimento di un comparto che rappresenta quasi il 15% del Pil italiano. Forza Italia ha avanzato proposte concrete, il governo invece pensa e nel frattempo il turismo muore”.

Gli stabilimenti balneari apriranno il 15 maggio. I decreti del governo li obbligano però a restare chiusi, almeno per il momento. Da qui il gesto della senatrice di Forza Italia (fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).