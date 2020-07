A Linate tornano i passeggeri: lo scalo milanese riapre dopo 4 mesi

A Linate tornano gli aerei. Dopo quattro mesi di chiusura causa lockdown, nello scalo milanese arrivano i primi passeggeri.

A Linate, martedì 14 luglio, i primi passeggeri vengono accolti con un termoscanner e sono invitati a rispettare le distanze al check in.

Quelli in partenza per Francoforte a bordo di un aereo Lufthansa delle 10 e 40 – primo volo in programma – sono stati imbarcati mentre sono in attesa delle procedure di imbarco quelli che partiranno alle 12 per Madrid.

Tra di loro un gruppo di ragazzi di Lugano in vacanza. “Finalmente – raccontano visibilmente felici – non vedevamo l’ora”. Un altro volo è previsto alle 15 e 05 per Malta, un altro per Francoforte alle 18.

Sono stati due imprenditori spagnoli nel campo degli impianti sportivi i primi a scendere dal volo da Madrid a Linate a bordo del primo volo atterrato.

“Stiamo qui un giorno e domani ripartiamo”, hanno raccontato.

Il volo è arrivato puntualmente alle 11. Il prossimo volo da Francoforte è previsto alle 15.

Malpensa, otto i voli in programma nel giorno della riapertura

Nella giornata di ripresa del traffico sono stati in tutto otto i voli in programma.

Quattro in partenza (oltre al collegamento con Francoforte, quello con Madrid di Iberia alle 12, di Airmalta alle 15:05, e di nuovo per Francoforte alle 18).

Quattro invece quelli in arrivo (Airmalta alle 14,10 e due Lufthansa da Francoforte alle 17,15 e 21, 55) (fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).