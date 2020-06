Coronavirus, Lino Banfi testimonial del governo: “Ecco come si mette la mascherina” VIDEO

ROMA – Lino Banfi torna protagonista della vita politica del governo. L’attore pugliese è infatti stato chiamato da Palazzo Chigi per uno spot che promuove l’utilizzo della mascherina contro il coronavirus.

Nel breve filmato il comico di Andria dimostra con i fatti e spiega a parole come indossare correttamente il dispositivo di protezione individuale.

In particolare, ha spiegato Palazzo Chigi su Twitter rilanciando il video, Lino Banfi è “il testimonial di una campagna del ministero della Salute per promuovere l’uso corretto della mascherina, un presidio indispensabile per la Fase 2 nella prevenzione contro il Covid-19”.

Lino Banfi e il governo: il precedente nel 2019

Non è la prima volta che il governo composto da M5s chiama Lino Banfi.

Il 22 gennaio 2019 l’allora vice premier Luigi Di Maio lo nominò membro della commissione italiana all’Unesco, in sostituzione a Folco Quilici.

“Basta con tutti questi plurilaureati nelle commissioni – aveva detto all’epoca Banfi parlando dal palco dell’evento del Movimento 5 Stelle che lo aveva ufficialmente presentato – io porterò un sorriso”.

“Quando mi hanno chiamato ho detto ‘che c’entro io con la cultura?’. In questi casi rappresentanti all’Unesco si sono fatte con persone che si sono laureate, che conoscevano la geografia, le lingue. Io voglio portare il sorriso ovunque, anche nei posti seri”. (Fonti: Twitter, Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev)