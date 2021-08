Lionel Messi al Psg: “E’ stata dura lasciare il Barcellona, ma la felicità di essere qua è enorme” VIDEO

“E’ stata dura lasciare il Barcellona dopo tanti anni, però, la felicità di essere qua è enorme”: così Lionel Messi nella sua prima conferenza stampa da calciatore del Paris Saint-Germain (Psg).

“Arrivo dalle vacanze ma non ho smesso di allenarmi, parlerò con lo staff tecnico. Dovrò fare un po’ di preparazione all’inizio”, ha spiegato. “Quando sarò pronto potrò scendere in campo e spero di farlo il prima possibile. Ma non so quando. Sono molto felice, tutti sanno che l’addio al Barcellona è stato difficile da gestire. Il fatto di arrivare qui mi ha dato tantissima felicità” ha detto l’argentino, spiegando che dopo l’ufficializzazione dell’addio al Barcellona la trattativa con i francesi si è chiusa “rapidamente”.

Lionel Messi: “Voglio continuare a vincere con il Psg”

“Voglio vincere, voglio continuare a competere a livelli alti e non ho avuto dubbi sul Psg perché questo club vuole crescere. Non so se giocheremo contro il Barcellona, potrebbe essere bello tornare a Barcellona al Camp Nou, magari in uno stadio pieno. Potrebbe anche essere strano tornare a Barcellona con una maglia diversa, vedremo…”, ha detto Messi, accompagnato in questo appuntamento dai tre figli, tutti con la nuova maglia numero 30 del papà, e dalla moglie, Antonella Roccuzzo.

Il presidente del Psg, Al Khelaifi: “Molto orgoglioso di presentare Leo Messi”

“Sono molto contento, molto orgoglioso di presentare oggi Leo Messi come giocatore del Psg. È un giorno storico, incredibile, per questo club e tutto il mondo del calcio”, il commento del presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi.

“Spero che Parigi possa diventare la tua nuova città preferita”, ha detto Al-Khelaifi, aggiungendo che “è solo l’inizio, ora arriva il lavoro duro sul campo, ciò che davvero conta. Leo ha vinto tantissimi trofei e continuerà a vincerne con i suoi nuovi compagni. Abbiamo alcuni dei calciatori più forti al mondo e uno degli allenatori migliori al mondo”.

“Tutti conoscono Leo, è unico – ha continuato -, l’unico ad aver vinto sei volte il Pallone d’oro, ha regalato la sua magia al calcio e sarà bellissimo per tutti i tifosi del Psg e di tutto il mondo quello che siamo riusciti a far con Leonardo e tutto il club è incredibile. Ricordo il primo giorno di Leonardo qui dieci anni fa, la gente si chiedeva cosa sarebbe stato di questo club. Avevamo grandi ambizioni e oggi con grande orgoglio lo stiamo realizzando”.

