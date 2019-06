ROMA – “Dopo aver dato ai nomadi il reddito di cittadinanza, l’ultima proposta del Movimento 5 Stelle di Roma è quella di dar loro il reddito di nomadanza”. A dirlo è Giorgia Meloni in una diretta su Facebook in cui se la prende con l’ultima proposta di M5s per contrastare i campi nomadi.

Il video inizia con l’elenco delle cose che il comune di Roma avrebbe approvato, in questi anni, per incentivare i rom a lasciare i campi. “Il Movimento 5 Stelle è ufficialmente il partito dei privilegi dei nomadi. Ascoltate e fate girare l’ultima vergogna grillina” spiega la presidente di Fratelli d’Italia nel video.

Fonte: Agenzia Vista /Alexander Joakhnagiev