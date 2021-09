Maltempo in Francia, alluvione nel Sud del Paese: strade allagate, c’è un disperso VIDEO

Non si placa il maltempo in Francia che ha provocato gravissimi danni: diversi corsi d’acqua sono straripati, strade completamente allagate. Il ministro dell’Interno francese Gerald Darmanin ha annunciato lo stato di calamità naturale nel dipartimento del Gard (sud della Francia). C’è una persona dispersa a Bernis. Per oggi sono attesi altri forti temporali.

Maltempo in Francia, cosa è accaduto nel Sud del paese

Temporali di forte intensità e alto rischio di inondazioni. Durante la mattinata di martedì 14 settembre si è verificato un violento temporale che ha causato diversi danni. Situazione grave nel dipartimento del Gard, forte anche la grandinata che si è abbattuta sulla cittadina di La Boissière. In poco meno di due ore sono caduti circa 150mm di pioggia. Diverse strade sono state chiuse al traffico a causa della forte inondazione. A Calvisson diverse strade sono letteralmente invase da fiumi d’acqua.

Maltempo in Francia, massima allerta

L’autostrada A9 che collega Orange a Le Perthus è stata completamente allagata vicino Nimes St. Cesaire. Attualmente le piogge hanno provocato diversi disagi nelle località di Calvisson, Meines, Montpezat, Poulx e Saussines a nord. Molti corsi d’acqua sono straripati e diverse strade diventate improvvisamente dei torrenti. La protezione civile locale ha diramato la massima allerta vista l’ondata di maltempo che ha colpito alcune zone della Francia. (fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)