MILANO MARITTIMA (RAVENNA) – Oltre 2.200 piante cadute, di cui moltissimi pini marittimi secolari, cinque stabilimenti balneari e dieci edifici privati danneggiati, e danni stimati per la sola parte pubblica pari a 2 milioni: è questa la prima stima dei danni fatta a Milano Marittima, la frazione balneare del Comune di Cervia (Ravenna), dopo la tromba d’aria che nella mattinata di mercoledì 10 luglio ha colpito il litorale.

Tutto si è consumato in una decina di minuti: tanto è durata la furia della tromba d’aria che si è abbattuta sulla località turistica. La tromba d’aria, in arrivo dal mare, si è scatenata sul litorale in un’area molto circoscritta di circa un chilometro quadrato, dove ha abbattuto gli alberi e provocato numerosi danni che sono ancora in corso di quantificazione.

“Ci sono circa 150 persone impegnate per ripristinare i servizi – ha detto il sindaco di Cervia, Massimo Medri – abbiamo ricevuto aiuto dai Comuni vicini e anche molti turisti si sono rimboccati le maniche per aiutarci”.

Danneggiate anche molte auto che erano parcheggiate lungo la strada dove sono caduti gli alberi. Ci sono stati problemi anche per la viabilità e la illuminazione pubblica, sempre per la caduta di alberi. Il maltempo ha interessato in modo pesante una fascia larga 800 metri e lunga due chilometri, arrivando fin contro la pineta, non ancora accessibile per il gran numero di pini secolari sradicati. Una signora è rimasta ferita, mentre sono state sistemate in albergo sette persone. (Fonti: Ansa, Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)