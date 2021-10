Maltempo, un’ondata eccezionale ha colpito tutta la sicilia, in particolare la zona di Catania e di Ragusa. Raffiche di vento molto forti hanno fatto danno a Scoglitti dove una barca ha rischato di affondare. Il vento ha distrutto alcune serre posizionate sulla strada per Gela. Sulla riviera di Gela è caduto un palo dell’Enel. Danni anche a Punta Secca e Caucana.

Nel video che segue il fenomeno dello shelf cloud, ossia il nuvolone che incombe minaccioso prima che si scateni il temporale.

Catania, tornado con pioggia e grandine: danni nelle case e negli esercizi commerciali

Un forte “tornado” seguito da pioggia e grandine si è abbattuto nel centro storico di Catania causando seri danni anche nelle abitazioni e negli esercizi commerciali. Segnalata la presenza di feriti. Diversi gli alberi sradicati e lampioni caduti.

Circonvallazione in tilt per la presenza di alberi sul selciato. Allertati il 118, vigili del fuoco e protezione civile comunale e regionale per gli interventi di soccorso.

Il maltempo ha avuto un impatto anche sull’aeroporto dove quattro voli in arrivo sono stati dirottati in altri scali, due dei quali a Palermo e uno a Bari. Numerose sono state le chiamate di intervento alla sala operativa del numero unico 112 per allagamento e danni a immobili, tetti divelti, ombrelloni volati e per le strade bloccate da cadute di alberi e autisti rimasti in panne.

Sei volontari della Misericordia di Catania che stavano svolgendo attività di assistenza nell’infermeria allestita nel porto di Catania per la manifestazione sportiva “Eca Canoe Polo European Championship 2021” sono rimasti lievemente feriti a causa del forte vento che ha abbattuto la struttura da campo. I sei sono stati condotti nel pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro.

Danni anche in provincia

Il violento temporale ha colpito anche diversi paesi dellla provincia, in particolare dell’Etna. A Nicolosi un albero, in piazza Vittorio Emanuele, è caduto danneggiando un mezzo trasporto di disabili dell’associazione Misericordia. A seguire i danni a Catania dopo il tornado (video Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev).