Maneskin ricevono la Lupa Capitolina da Virginia Raggi, poi annunciano concerto al Circo Massimo VIDEO

I Maneskin hanno ricevuto la Lupa Capitolina, la massima onorificenza di Roma, dalla sindaca di Roma Virginia Raggi. Oltre alla Lupa, la sindaca ha insignito la band anche di una medaglia ciascuno.

Maneskin insigniti della Lupa Capitolina

Prima della consegna del premio, la band si era affacciata dal balcone dello studio della sindaca per un saluto ai fan, insieme alla stessa Raggi. A Damiano, Victoria, Ethan e Thomas è stata anche consegnata la medaglia di Roma Capitale, coniata ogni anno il 21 aprile e dedicata per il 2021 ai 150 anni di Roma Capitale

Maneskin, concerto al Circo Massimo nel 2022

Durante la cerimonia i Maneskin hanno annunciato che il 9 luglio del 2022 saranno in concerto al Circo Massimo. “Abbiamo una bella sorpresa, anche per festeggiare questa onorificenza – ha detto Victoria in Aula Giulio Cesare -. Il prossimo anno suoneremo al Circo Massimo”. “Il Circo Massimo e Roma vi aspettano a braccia aperte per cantare insieme a voi le vostre canzoni”, ha detto la Raggi.

“Finalmente torneremo a suonare in giro per l’Europa. Ogni paese, in tema di restrizioni, ha le sue misure, ma sono utili perché ci permettono e ci aiutano a tornare a suonare dal vivo, siamo felici” ha aggiunto la bassista del gruppo. (fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)