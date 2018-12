NAPOLI – “Silvio Berlusconi deciderà se candidarsi o meno alle elezioni europee, per noi è sempre un valore aggiunto”: queste le parole di Mara Carfagna, vicepresidente della Camera, intervenuta agli Stati Generali di Forza Italia in svolgimento a Napoli.

Alla Carfagna è arrivato il sostegno del vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani: “Mara Carfagna è una bravissima vicepresidente della Camera, una parlamentare campana e un consigliere comunale a Napoli, il suo nome come candidata alla guida della Regione Campania dipenderà dal partito in regione e anche da lei, vedremo se vuole candidarsi”, ha detto il presidente del Parlamento europeo. “Non è però – ha aggiunto Tajani – solo una questione di nomi, ma di organizzazione, idee, proposte, progetti. La Campania è amministrata malissimo e ci candidiamo a governarla in maniera opposta rispetto a questi anni”.

AltrimondiNews. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev