ROMA – Circa trenta sub si sono immersi in acqua questa mattina per ripulire i fondali del mare a Numana (Ancona), il centro turistico colpito martedì 9 luglio da una tromba d’aria.

I sub sono arrivati da diversi centri delle Marche e della riviera adriatica su iniziativa del club subacqueo ‘Smile diving’, che ha tra i propri scopi proprio quello di ripulire i fondali. Questa mattina sono stati recuperati numerosi lettini e ombrelloni spazzati dal vento e finiti appunto in fondo al mare.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Ansa