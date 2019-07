ROMA – “Per noi l’unica soluzione in caso di crisi è tornare alle elezioni, non ci sono accordi possibili con M5S, il problema non è solo Di Maio che ha già dimostrato i propri limiti”.

A dirlo è Maria Elena Boschi, arrivando alla direzione del partito Democratico che si è svolta la mattina di oggi, venerdì 26 luglio. “Sul caso Faraone occorrono delle spiegazioni, dobbiamo evitare il rischio di cercare di tenere fuori dal partito chi ha dato un contributo fondamentale e ha vinto un congresso”, ha aggiunto la deputata.

Il riferimento della Boschi è al senatore renziano Faraone, la cui elezione a segretario in Sicilia è stata dichiarata irregolare dalla Commissione nazionale di garanzia.

Fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev