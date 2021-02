Maria Elena Boschi vestita sempre di nero durante la crisi di Governo, il VIDEO. Ma c’è chi nota altro: “Si è rifatta?”

Nei giorni della crisi di Governo, Maria Elena Boschi si è presentata sempre vestita di nero. Questione di stile?

La cosa non è passata inosservata ai cronisti presenti a Montecitorio. Tailleur nero e mascherina nera è stato il look sfogiato dall’ex ministra del Governo Renzi durante le trattative ed anche alle consultazione con il presidente della Camera Fico.

Cambiano i capi scelti, ma il colore resta sempre quello.

“I cronisti vivono di dettagli – scrive Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera -, sembrerebbe curioso pure se Pier Ferdinando Casini cominciasse a vestirsi di bianco; e del resto abbiamo raccontato le giacche arancioni di Roberto Formigoni e i completi rosso elettrico del grillino Sergio Battelli, che guida la commissione Bilancio della Camera e — anche — un banda rock: i Red Lips”.

Roncone non parla solo del look scelto. Il giornalista del Corriere suppone che il suo nome tra i toto ministri sia stato fatto solo per provocare.

Maria Elena Boschi vestita sempre di nero. E c’è anche chi nota dell’altro

In verità, ad “appassionare” di più, stando ai numeri, è il dilemma sulla Boschi di questi ultimi giorni. L’esponente di Italia Viva si è rifatta naso e labbra?

Durante l’intervista a Cartabianca su Rai Tre, su Blitz Quotidiano è schizzato in alto questo pezzo dello scorso dicembre in cui si commentava un possibile ricorso alla chirurgia estetica della Boschi.

Si riportava una lettera arrivata a Dagospia da parte di una lettrice sospettosa che parlava delle labbra rifatte.

Queste le parole della lettrice: “Caro Dago, ma non e’ che anche la Boschi si era un attimo gonfiata le labbra? C’era qualcosa di nuovo, frangetta a parte. Con consolidata stima, saluti Veronica”. La lettera era stata resa pubblica dopo uno scontro televisivo con Lilli Gruber ad Otto e Mezzo.

La conduttrice aveva infatti mostrato le foto del settimanale Chi. Foto della Boschi senza mascherina insieme al fidanzato Giulio Berruti (fonte Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).