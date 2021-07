Mario Draghi risponde a Salvini: “Appello a non vaccinarsi è appello a morire” VIDEO

Mario Draghi, insieme ai ministri Roberto Speranza e Marta Cartabia, ha illustrato le nuove misure anti-Covid varate con il nuovo Decreto che avrà validità dal 6 agosto.

Draghi su vaccini e Green Pass

“L’economia va bene – spiega -, si sta riprendendo e l’Italia cresce a un ritmo anche superiore a quello di altri Paesi europei. Ma la variante Delta è una minaccia”. Il Premier ha quindi invitato tutti gli italiani a vaccinarsi: “Gli italiani si vaccinino, devono proteggere se stessi e le loro famiglie. Oltre la metà degli italiani ha completato il ciclo vaccinale, obiettivo di Figliolo è stato superato. La pressione sugli ospedali è fortemente diminuita”. Poi ha chiarito che il green pass “non è un arbitrio ma una condizione per non chiudere le attività produttive”.

Mario Draghi risponde a Salvini

E a chi gli chiede di commentare la parole di Matteo Salvini risponde: “L’appello a non vaccinarsi è l’appello a morire, non ti vaccini ti ammali e muori, o a far morire, non ti vaccini, contagi e fai morire”. (fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)