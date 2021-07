Mattarella compie 80 anni, gli auguri degli atleti azzurri alle Olimpiadi di Tokyo VIDEO

Un videomessaggio di auguri dal Villaggio olimpico di Tokyo è arrivato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo hanno realizzato le atlete e gli atleti dell’Italia Team radunatisi prima della partenza verso lo Stadio per la cerimonia di apertura dei Giochi.

Videomessaggio di auguri per Mattarella dagli atleti azzurri a Tokyo

La squadra italiana, guidata dai portabandiera Elia Viviani e Jessica Rossi, e col capo missione, Carlo Mornati, ha cantato “Tanti auguri a te” per Mattarella. Al termine del messaggio, l’olimpionico Aldo Montano ha lanciato il tradizionale grido collettivo di esultanza “Hip Hip urrà” dedicato al Presidente.

Gli auguri a Mattarella della politica

Sergio Mattarella compie oggi 80 anni e la politica lo omaggia con gli interventi trasversali di esponenti delle istituzioni e della politica.

In questa ricorrenza speciale, voglia gradire i miei più sinceri auguri di buon compleanno, ai quali unisco un sincero ringraziamento per l’alta testimonianza di cui è ogni giorno protagonista, gli scrive in una lettera il presidente del Senato Elisabetta Casellati. Con il Suo esempio – prosegue- concorre a rinsaldare il senso di appartenenza nazionale in una collettività che, specialmente in questo momento storico, ha bisogno di messaggi di fiducia e di speranza. Nel delicato percorso verso il definitivo superamento del periodo emergenziale, i Suoi appelli a restare uniti, solidali, altruisti e a comprendere le difficoltà degli altri sono una risorsa preziosa per difendere e promuovere il nostro bene più prezioso: l’essere comunità […] Carissimi auguri, Signor Presidente – conclude – e ancora grazie per il Suo infaticabile impegno al servizio della nostra Repubblica”.

Dai partiti una valanga di attestati di stima e di auguri già di prima mattina. Tra gli altri quelli di Giuseppe Moles, sottosegretario all’editoria, di Piero Fassino,Ettore Rosato, vicepresidente della Camera di Iv, di Simona Malpezzi, capogruppo dei senatori dem, di Roberto Occhiuto, capogruppo dei deputati azzurri, di Deborah Bergamini, sottosegretario ai rapporti con il parlamento, Emanuele Fiano, deputato democratico. (fonte video Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)