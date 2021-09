Matteo Bassetti, l’infettivologo del San Martino, è stato inseguito e minacciato da un No Vax. L’aggressore, un 46enne denunciato dalla polizia per minacce gravi, ha incontrato Bassetti per strada e ha iniziato a inseguirlo riprendendolo col telefonino e urlandogli “Ci ucciderete tutti con questi vaccini e ve la faremo pagare”. Bassetti, che era insieme ai figli, si è allontanato e ha chiamato la polizia. Gli agenti, insieme alla Digos, hanno identificato l’uomo e lo hanno denunciato. Gli investigatori stanno lavorando anche per l’identificazione degli utenti che da mesi insultano e minacciano l’infettivologo sui social e via telefono.

Matteo Bassetti minacciato da mesi dai No Vax

“Sono ormai sei mesi che ho denunciato una serie di attacchi, ma tornando a casa sono stato rincorso e insultato. Un uomo ha pronunciato frasi deliranti sui vaccini. Mi dispiace che sia successo davanti casa mia e che i miei figli si siano spaventati”, ha raccontato Matteo Bassetti a Primocanale. Gli investigatori stanno lavorando anche per l’identificazione degli utenti che da mesi insultano e minacciano il professore sui social e via telefono in un crescendo di violenza verbale.

Lo sfogo di Bassetti per le minacce

“Voglio che lo Stato punisca chi minaccia – ha detto Bassetti all’ANSA -. Non chiedo scorte, ma la tutela dello Stato nei confronti di chi minaccia”. Il virologo stava rientrando a casa ed era con i figli e la moglie, rimasti turbati per l’accaduto. “Vengo minacciato da dicembre, da quando è uscito il vaccino – ha detto Bassetti -: prima lettere anonime, poi minacce per telefono in clinica e all’hotel di mia moglie, è un continuo”. Nei giorni scorsi il numero dell’infettivologo è stato diffuso su un canale Telegram e gli insulti sono aumentati esponenzialmente.

Il docente si è anche sfogato su Instagram: “Trovo vergognosi gli attacchi che continuo a subire da parte del mondo dei no vax. Minacce di morte a me e alla mia famiglia, lettere anonime, telefonate minatorie, insulti per strada, chat su Telegram, offese sui giornali e in televisione. Dove vogliamo arrivare? Io non mi sento tutelato nonostante la protezione che ricevo dalle forze di polizia. Occorre che la magistratura intervenga in maniera efficace e deve farlo presto prima che sia tardi”. (fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)