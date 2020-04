ROMA – Matteo Salvini è con Marco Centinaio per presentare alcune proposte della Lega per aiutare il turismo italiano in questa fase di crisi senza precedenti. Il leader della Lega parla in conferenza stampa, sfodera degli occhiali e spiega: “L’età avanza per tutti”.

Al di là degli occhiali, queste le proposte della Lega: Fondo turismo e bonus famiglia 1000 euro da spendere la prossima estate.

“Bonus famiglia di mille euro per andare in vacanza, stop svendita con la Bolkenstein, voucher per i lavoratori del turismo e abbassamento Iva nel settore: queste le proposte della Lega” spiega Matteo Salvini che prosegue: “Stiamo lavorando alla ripartenza, al lavoro, alla speranza, settore per settore: cominciamo oggi con il Turismo, uno dei settori più colpiti, con proposte concrete per salvare un settore che riguarda il 15% dei lavoratori italiani, 13% del Pil” ,

Nella stessa conferenza stampa, Salvini ha lanciato un appello all’autosifficienza alimentare italiana: “Mi spiace andare al supermercato e vedere le etichette e trovare carne francese, latte straniero, frutta straniera, pasta fatta con grano straniero. Speriamo sia la volta buona per l’autosufficienza alimentare italiana“(fonte: Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).