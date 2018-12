MILANO- Il vicepremier Matteo Salvini ha risposto con un post su Facebook alla polemica scoppiata in seguito alla foto che ha pubblicato sui social la mattina del 26 dicembre in cui mangiava pane e Nutella.

Il ministro dell’Interno ha accompagnato la sua foto con la frase: “Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella, il vostro???”.

Il post ha raccolto in breve tempo migliaia di commenti e scatenato il dibattito tra detrattori e sostenitori del ministro. In tanti hanno fatto notare al leader del Carroccio come fosse “indelicato” quel tipo di messaggio dopo il terremoto che ha colpito il Catanese e dopo l’agguato a Pesaro in cui è stato ucciso il fratello di un collaboratore di giustizia. Tanti altri lo hanno difeso.

Salvini ha risposto così alle critiche:”Pensate che oggi il problema era che io mangiavo la Nutella la mattina, confesso questo mio enorme difetto: mi piace la Nutella e le barrette”.