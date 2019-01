AVEZZANO – Il vicepremier Matteo Salvini nella sua ultima conferenza della Lega è stato molto critico sul giornalista Fabio Fazio che conduce “Che tempo che fa” su Rai Uno, alludendo al fatto che come lui e molti altri ricchi italiano votano Pd.

“In questo momento c’è l’Italia finta che inonda su Rai Uno con Fazio.

E’ facile fare i generosi con i milioni di euro in tasca, con il portafoglio pieno e con la villa al mare e in montagna, con le guardie private e con le telecamere all’ingresso. Se ci fate caso più soldi fanno più votano Pd. E’ partito come il partito degli ultimi dei lavoratori, degli operai, degli artigiani e degli agricoltori. Che triste fine… il partito dei banchieri.

Ma va bene così. Io non sono invidioso, non sono rancoroso. Non cambierei per nulla al mondo la ricchezza presunta di Fazio con i valori che mi trasmettete voi e con il lavoro che stiamo facendo”.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev