ROMA – “Rispetto colleghi governo ma su sbarchi non cambio idea”. Lo ha detto il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini in una diretta Facebook. “Non cambio e non cambierò mai idea: un cedimento significherebbe riaprire le porte al traffico di esseri umani. Chi vuole salvare vite deve bloccare gli scafisti e le ong che con la loro presenza aiutano lo sporco lavoro degli scafisti”.

Dunque nessuno “arriverà mai con il consenso mio e della Lega. E se qualcuno, anche all’interno del governo, accetterà di cedere alle imposizioni di scafisti, trafficanti e Ong, non farà un buon servizio a quelle persone”.

_Courtesy Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev