ROMA – Meghan Markle legge una storia al piccolo Archie che compie un anno.

Filmata dal principe Harry, Meghan ha scelto di leggere ‘Duck! Rabbit!’, ossia “Papera o coniglio”, uno dei libri preferiti di Archie.

Il video è stato poi pubblicato su Instagram come contributo alla campagna “Save With Stories” di Save The Children, che aiuta a sostenere i bambini vulnerabili di tutto il mondo durante la pandemia di Covid-19 con pacchetti di apprendimento precoce, voucher per supermercati e protezione da virus.

Meghan Markle e Harry stanno vivendo a Los Angeles dopo aver rinunciato al titolo reale. La Markle, in questa nuova vita lontana da Buchingham Palace è molto impegnata.

Tra le associazioni che patrocina c’è Smart Works, associazione no-profit che si occupa di aiutare le donne disoccupate con sessioni di coaching.

Inoltre, offre un percorso di reinserimento lavorativo che include anche consigli sul modo e sull’abbigliamento per affrontare il colloquio di lavoro.

Con l’avvento del coronavirus, l’organizzazione ora offre sostegno alle donne online.

Nei giorni scorsi, Meghan ha incoraggiato di persona una ragazza per un colloquio di lavoro attraverso una videochiamata (fonte: Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).