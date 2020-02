ROMA – Come annunciato nelle settimane passate, il principe Harry e Meghan Markle hanno lasciato la Gran Bretagna per andare a vivere, almeno per una parte dell’anno, in Canada. La scelta non è stata molto gradita dai sudditi di Sua Maestà che hanno criticato il principe e la moglie americana. Harry e Meghan però, oltre a diversi nemici hanno diversi amici. Uno tra questi è Madonna che si è detta disposta ad affittare loro il suo appartamento di New York, sconsigliando loro di trasferirsi in Canada.

La regina del pop ha realizzato un video Instagram: “Il principe e Meghan vorrebbero prendere in subaffitto il mio appartamento a Central Park West??” Madonna, nel video ironico ha fra l’altro commesso un errore: il nome dell’attrice è stato infatti scritto male, Megan anziché Meghan.

Il video della popstar è stato realizzato davanti allo specchio di un camerino: “Non scappate in Canada è così noioso lì…che ne dite invece di affittare il mio appartamento a New York? Ha due camere da letto e una vista magnifica su Central Park…ha anche un terrazzo magnifico, vi piacerà”, dice Madonna. Che poi aggiunge scherzando: “Buckingham Palace non regge il confronto”.

Fonte: Il Fatto Quotidiano, Instagram, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev