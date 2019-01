ROMA – Luigi Di Maio si dice pronto a dare una lezione all’Unione europea sui migranti. Il vicepremier e ministro del Lavoro al margine della visita a Novi Ligure presso gli stabilimenti della Pernigotti ha dichiarato: “Non arretriamo sulla politica migratoria, che ha permesso di ridurre in modo considerevole gli sbarchi, ma quando si tratta di donne e bambini siamo pronti a dare una lezione a tutta l’Europa e ad accoglierli”.

Di Maio, in attesa di incontrare i lavoratori dell’azienda dolciaria, ha parlato dell’apertura allo sbarco di donne e bambini a bordo delle due navi Ong Sea Watch e Sea Eye in Italia: “Ci sono donne e bambini da 14 giorni a un miglio dalla costa maltese – ha detto Di Maio – la Ue mette la testa sotto la sabbia, Malta non fa il suo dovere: è una cosa ignobile”.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev