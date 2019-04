ROMA – “La Lega dice di proteggere le coste italiane ma in Ue si allea con chi non vuole la ripartizione dei migranti”. Lo sostiene la vicepresidente M5s del Senato Paola Taverna secondo la quale “il Regolamento di Dublino va modificato perché l’Italia non può affrontare il problema migranti da sola”.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev