Assembramenti a Milano sui Navigli e in centro. Come già accaduto la sera di ieri, venerdì 26 febbraio, sui Navigli, in centro a Milano c’è molta folla anche oggi, l’ultimo sabato prima dell’ingresso in fascia arancione delal Regione Lombardia che scatterà lunedì.

I milanesi, vista anche la bella giornata con delle temperature primaverili, si sono riversati in centro per passeggiare, fare shopping e bere l’aperitivo seduti ai tavolini all’aperto dei bar che si affacciano su piazza del Duomo.

Fuori da alcuni bar si è formata la coda di persone in attesa di sedersi ai tavoli per bere l’aperitivo anticipato, visto che la chiusura scatta alle 18.

Folla anche in corso Vittorio Emanuele la via dello shopping che costeggia il Duomo. Anche fuori da alcuni negozi di catene di fast fashion si sono create delle code. Sul corso sono passate auto dei Carabinieri e della Polizia per controllare la situazione.

Giuseppe Sala, l’appello del sindaco di Milano contro gli assembramenti

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, su Facebook ha pubblicato un video in cui invitava i suoi concittadini ad evitare assembramenti. Appello che a quanto pare non è stato affatto recepito. Queste le parole del sindaco:

“Siamo in arancione da lunedì ma avendo davanti un week-end di giallo e bel tempo vi chiedo di tenere un comportamento corretto, fatelo per la nostra salute e per chi negli ospedale sta lavorando a ritmi che speravamo non necessari”.

“Fatelo anche per tutti quelli che non possono lavorare, vi prego comportatevi in modo adeguato al difficile momento”.

Milano, ultimo weekend in zona gialla

Per Milano e la Lombardia, questo è l’ultimo fine settimana in zona gialla prima del passaggio in arancione da lunedì. A seguire il video appello del sindaco Sala (video Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).