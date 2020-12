Martina Sambucini è Miss Italia 2020. La prima reginetta eletta in diretta streaming e senza abbracci è stata incoronata nel pomeriggio di lunedì 14 dicembre.

L’81esima edizione della manifestazione guidata da Patrizia Mirigliani si è tenuta a Roma presso lo Spazio Rossellini Polo Culturale Multidisciplinare Regionale. In assenza di pubblico e senza televoto, causa Covid, la cerimonia è stata condotta da Alessandro Greco e Margherita Praticò.

Occhi verdi, capelli castani, alta 177 centimetri, Martina Sambucini è la più bella d’Italia. Nata a Marino e cresciuta a Frascati, si è diplomata lo scorso anno al Liceo Linguistico. Oggi frequenta il primo anno di università, facoltà di Psicologia sociale.

A settembre Martina, 19 anni, era già stata proclamata Miss Roma 2020. Dopo 27 anni ha riportato la corona nella Capitale.

Miss Italia 2020 senza sfilata in costume

Le 23 concorrenti in gara si sono raccontate dinanzi alla giuria, presieduta da Paolo Conticini e formata da Roberta Bruzzone, Manila Nazzaro, Tiziana Luxardo, Raoul D’Alessio e Chiara Ricci.

Le ragazze sono state sottoposte al test anti-Covid prima della gara e hanno rispettato il distanziamento e le norme di sicurezza, pur apparendo senza mascherina sul palco, per evidenti motivi di giudizio.

Per la prima volta le ragazze non sono apparse in costume da bagno ma, per una precisa scelta, hanno sfilato alternando completi sportivi ad abiti più eleganti.

In finale con Martina sono arrivate Miss 365 Beatrice Scolletta, seconda classificata e Miss Liguria, Alice Leone.

Queste le prime parole di Martina Sambucini, dopo l’incoronazione: “Stento a crederci. Ringrazio tutti, penso alla mia famiglia che non ho potuto chiamare prima! Sono felice, spero di non deludere nessuno”. (Fonte: Ansa).

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev