I Vigili del fuoco hanno salvato un gatto rimasto intrappolato in un incendio in un garage a Montebello Vicentino. Il gatto è stato rianimato con l’ossigeno e riaffidato alla proprietaria.

L’incendio si è sviluppato in un garage di una abitazione di Montebello Vicentino, in provincia di Vicenza. All’interno del garage l’incendio era già divampato quando i proprietari se ne sono accorti chiamando subito i Vigili del Fuoco.

I pompieri, giunti sul luogo poco minuti dopo, grazie ad un’autopompa e un’autobotte, in pochi minuti sono riusciti a circoscrivere prima e spegnere in seguito il focolaio avviato, evitando il coinvolgimento dei mezzi che si trovavano all’interno. Azione compiuta mentre un operatore si è occupato del salvataggio di un gatto che, rimasto impigliato in alcuni cavi, era intrappolato e rischiava di morire per soffocamento.

Incendio in un garage, Vigili del Fuoco salvano un gatto intrappolato

Una volta portato all’esterno dai pompieri, il gatto respirava a fatica dopo aver inalato troppo fumo ma, grazie alla prontezza di un vigile del fuoco, è stato rianimato in giardino con successo, attraverso una mascherina d’ossigeno ed il massaggio cardiaco, per poi essere affidato alle cure di un medico veterinario. (Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)