Napoli, mareggiata devasta lungomare e gazebo ristoranti

Danneggiate le installazioni esterne di ristoranti e pizzerie del lungomare di Napoli dalla forte mareggiata di questa notte, con l’acqua giunta fin dentro i locali.

Danni anche agli stabilimenti balneari di via Partenope e Posillipo. Salvi invece i Circoli Nautici, anche se più vicini al mare in tempesta, grazie alla posizione diversa rispetto al forte vento di libeccio che si è abbattuto sulla città.

Alla Regione è stata richiesto lo stato di calamità. Intanto riapre via Partenope.

Mareggiata a Napoli, commercianti: “L’ultima mazzata sulla testa”

”Abbiamo avuto l’ultima mazzata sulla testa” dice sconsolato Antonino Della Notte, presidente di Aicast e ristoratore.

“Il mare ha distrutto tutti i gazebo dei ristoranti che si trovano sul lungomare Caracciolo e in particolare di quelli che si trovano nel tratto tra le scale di via Chiatamone e la sede del Centro congressi dell’ ‘Università Federico II in via Partenope”.

“Qui le onde hanno rotto il muretto, eliminando ogni barriera tra il mare, la strada e i ristoranti. Nulla è rimasto in piedi”.

”L’acqua è entrata fin dentro i locali danneggiando arredi, attrezzature, cucine. Mano a mano che puliamo e raccogliamo i detriti, troviamo altri danni. Parliamo di centinaia di migliaia di euro di danni, di lavoro andato in fumo”.

Mareggiata lungomare Napoli, a dare una mano i dipendenti

A dare una mano ai titolari dei locali sono arrivati fin dalle prime ore della mattina anche i dipendenti. ”Sono tutti dei ragazzi eccezionali – dice Della Notte – sono qui con noi per provare a salvare il salvabile”.

Solo un po’ d’ acqua da asciugare, invece, per i dipendenti del Circolo Canottieri Savoia, sulla banchina di Santa Lucia, di fronte al Castel dell’ Ovo, e per l’ adiacente Circolo della Vela “Italia”.

Indenne anche il Circolo “Rari Nantes Napoli”, il più esposto di tutti, con le sue installazioni sugli scogli di via Partenope. “Ci ha protetto la posizione -spiega un’ addetta – rispetto all’ orientamento del vento”.

De Magistris: “Mareggiata ha devastato simboli della rinascita”

“​Una mareggiata impressionante ha devastato uno dei simboli della rinascita di Napoli degli ultimi anni. Non sarà un anno orribile a fermarci”.

“Napoli ritornerà a splendere con la forza del suo popolo. Staremo vicini in ogni modo agli operatori economici pesantemente colpiti”.

“Stanotte, poi, grandissimo lavoro di squadra per riaprire la strada. Un ringraziamento, in particolare, a polizia municipale, protezione civile, Napoli servizi, Abc ed Asia. Forza Napoli, non molliamo mai!”

Lo scrive su Facebook il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che stanotte si è recato a vedere i danni provocati dalla mareggiata ai muretti borbonici del lungomare nel tratto da via Partenope e piazza Vittoria.

La circolazione delle auto è stata sospesa per molte ore ed è ripresa stamani con la riapertura di via Partenope.

Una prima stima dei danni fatta dai ristoratori si aggira intorno al mezzo milione di euro.

Il lungomare non è stato l’unico punto del capoluogo campano con criticità per il maltempo. I centralini dei Vigili del fuoco e del 112 dei Carabinieri hanno ricevuto centinaia di chiamate già a partire dal pomeriggio per il vento forte.

In particolare, nel quartiere collinare del Vomero, in via Kagoshima, la guaina di un solaio si è staccata ed è rimasta pericolante; la strada è stata chiusa al traffico fino alla messa in sicurezza dell’edificio. In via Marechiaro a Posillipo interventi per alberi pericolanti e viabilità deviata.

A seguire un video dell’acqua che ha invaso il lungomare e le foto dei commercianti che ripuliscono le loro attività (fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).