Napoli, pizzaiolo chiuso per Covid deposita croce davanti alla chiesa: “Ormai c’è rimasta solo la fede”

Preseguono in tutta Italia le proteste contro le chiusure. A Napoli, un pizzaiolo ha depositato una croce davanti al portone della Basilica di San Francesco da Paola nella notissima piazza del Plebiscito.

Napoli, pizzaiolo deposita croce “simbolo” delle tasse davanti alla chiesa

Il pizzaiolo lascia una croce che simboleggia le tasse che, malgrado la crisi, si devono pagare. L’uomo, una partita Iva come tutti i commercianti, spiega il gesto della protesta: “Ormai ci resta solo la fede, vogliamo solo lavorare, non sussidi”.

La protesta “gentile” dei ristoratori che chiedono di riaprire

“Fateci aprire”: A scriverlo sulle t-shirt bianche che indossano sono i dipendenti di uno dei locali che si affacciano sulla piazza di Garbagnana in provincia di Alessandria, uno dei Borghi più belli d’Italia. I dipendenti hanno ideato questa “protesta gentile” contro la prolungata chiusura per le norme anti Covid dei ristoranti. “La ristorazione – dice il titolare del ristorante, Paolo Nicolini – non può continuare a essere il capro espiatorio della diffusione del contagio”.

“Un ristorante che segue le corrette norme di prevenzione è più sicuro, controllato e controllabile di quanto contrariamente accade sia in molti altri luoghi lasciati aperti sia per i comportamenti largamente diffusi e contrari alle regole imposte. Occorre una nuova formula di dialogo con le sorde istituzioni affinché la situazione cambi. E al più presto” conclude il titolare.

A seguire il gesto eclatante del pizzaiolo napoletano (video Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).