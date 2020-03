NAPOLI – Il momento di preghiera degli operatori del 118 contro il coronavirus. Il video è stato girato a Napoli. La preghiera prima di prendere servizio. Il video lo pubblica Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev.

E sempre a Napoli montano le polemiche per quanto sta accadendo all’ospedale Cardarelli dove ci sono diversi casi di malattia tra i dipendenti. Si pensa che tra questi, potrebbero esserci dei casi di falsa malattia.

La direzione Strategica dell’ospedale Cardarelli rende infatti noto “di aver già disposto tramite gli uffici competenti l’avvio di un’indagine interna mirata ad analizzare ogni singolo caso di malattia” dei dipendenti.

“Esaminare caso per caso servirà ad accertare le irregolarità, ma anche a tutelare quanti sono legittimamente a casa per comprovate ragioni di salute”, si legge in una nota. “Ove emergessero comportamenti scorretti la Direzione Strategica del Cardarelli provvederà a trasmettere l’esito delle indagini agli organi competenti e adottare prontamente i necessari provvedimenti disciplinari”, si sottolinea.

“Useremo il massimo rigore – spiega il direttore generale Giuseppe Longo – ma non passi il messaggio che tutti i dipendenti del Cardarelli sono dei ‘malati immaginari’. In questa azienda ci sono 3.000 donne e uomini che lavorano instancabilmente al servizio dei pazienti. A loro va il nostro ringraziamento per quanto fanno e, voglio sottolinearlo, sono loro i primi a chiederci di fare luce su quanto avvenuto affinché si possano individuare subito le eventuali irregolarità”.

Fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev