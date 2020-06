ROMA – Un bambino danza scalzo sotto la pioggia in Nigeria. Ad accompagnarlo solo il suono delle gocce che cadono sul terreno battuto.

Il video postato su Instagram dalla Leap of Dance Academy, la Scuola professionale di balletto nigeriano, è accompagnato da questa commovente descrizione:

“Con pochissime o nessuna risorsa i nostri bambini si stanno allenando per essere il meglio che possono. Chi non ne sarebbe orgoglioso? Quale insegnante non pregherebbe per avere degli studenti che mostrano così tanta voglia di imparare? Bambini che sono pronti a ballare in qualunque condizione”.

“Immagina cosa potremmo ottenere se avessimo di più?”, è la conclusione.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev