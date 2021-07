Nubifragio sul Gargano: alluvione e frane soprattutto a San Marco in Lamis VIDEO

Nubifragio sul Gargano, ieri lunedì 19 luglio. Alluvioni e frane, soprattutto nella zona di San Marco in Lamis (provincia di Foggia). E in serata è stato il momento della conta dei danni.

Nubifragio sul Gargano: alluvione e frane

Un violento temporale ha colpito per molte ore il Gargano, con allagamenti e frane in particolare a San Marco in Lamis (Foggia), durante la notte tra 18 e 19 luglio, e anche in mattinata. Numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco per liberare scantinati e box dall’acqua alta. Allagate anche alcune strade cittadine.

La violenza della pioggia battente ha provocato il distacco di alcuni massi dalla parete rocciosa di via Leonardo Sciascia. E’ rimasto isolato Borgo Celano, frazione di San Marco in Lamis. Qualche criticità anche sulle strade provinciali di collegamento con i comuni limitrofi.

I danni dell’alluvione a San Marco in Lamis

“Veniva giù acqua da tutte le parti. Ha iniziato a piovere verso le tre del mattino ed ha smesso solo dopo le 11”. E’ quanto racconta all’Ansa Michele Merla, sindaco di San Marco in Lamis. “Molte delle arterie cittadine sono impraticabili – afferma il primo cittadino – in particolar modo via Amendola, porta San Severo e via Della Vittoria”.

Molti dei quartieri interessati dagli smottamenti sono gli stessi colpiti dall’alluvione del 2014 per i quali si attendono ancora interventi. “Abbiamo stimato una prima conta dei danni intorno ai 350mila euro, ma temiamo che la cifra sia nettamente superiore. Abbiamo contattato la Regione Puglia e il vicepresidente Raffaele Piemontese: ci hanno assicurato interventi immediati per cercare di darci i primi aiuti”.

