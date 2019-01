Olivia Newton John non è in fin di vita. La smentita in un VIDEO

ROMA – Nei giorni scorsi Olivia Newton-John, l’attrice settantenne australiano-britannica, malata di cancro, era stata data da giornali e tv in fin di vita.

La star, che in Italia è conosciuta soprattutto per il musical cult Grease con John Travolta, ha voluto smentire lei stessa la notizia con un video sul suo profilo twitter in cui ha detto che le voci sulla sua morte sono “estetremamente esagerate”. Poi, l’attrice ha voluto fare anche gli auguri di buon 2019.

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev