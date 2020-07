Open Arms, Gasparri: “Salvini ha agito con atto collegiale di Governo” VIDEO

Open Arms, è il giorno di Salvini: al Senato il voto sull’autorizzazione a procedere. Gasparri: “Ha agito con atto collegiale di Governo”.

“La proposta di non autorizzare il processo è stata approvata a maggioranza dalla Giunta. Salvini, nella vicenda Open Arms, agì di concerto con i ministri della Difesa e dei Trasporti, con un atto di governo collegiale”. Lo ha ricordato il presidente della stessa Giunta, Maurizio Gasparri, intervenendo in Senato a proposito della proposta di non autorizzare il processo nei confronti del leader della Lega Matteo Salvini.

“Chiedo ai colleghi di approvare la decisione della Giunta contro l’autorizzazione a procedere a carico di Salvini che agì a difesa dell”interesse pubblico: gli elementi sono chiari” ha aggiunto Gasparri, chiudendo il suo intervento. (fonti ANSA, Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)