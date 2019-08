ROMA – “Decimo giorno a bordo, una caldissima domenica di agosto. Resistiamo, abbiamo 160 motivi per farlo. 160 esseri umani che hanno il diritto di sbarcare in un porto sicuro. Vergogna Europa.#megliomultatichecomplici”. Lo scrive in un tweet Open Arms, la nave che ha soccorso dieci giorni fa prima 121 migranti e ieri altri 39.

Nella giornata di ieri un altro twett dalla nave della ong in cui si parlava di difesa dell’umanità dell’Europa: “”Nono giorno in mare. Siamo fieri del coraggio e della forza delle persone a bordo e del nostro equipaggio. Stiamo difendendo l’umanità dell’Europa. Vergogna”.

Fonte, Ansa. video Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev